Cutrone Sampdoria, contatti con il Wolverhampton: i dettagli (Di lunedì 19 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria, Patrick Cutrone sembra finito nel mirino del club di Massimo Ferrero: possibili contatti. Il punto Negli ultimi minuti sono arrivate conferme intorno alla pista che collega Patrick Cutrone, attaccante del Wolverhampton, alla Sampdoria. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Sampdoria starebbe davvero pensando all’attaccante ex Milan e Fiorentina. Ci sarebbero già stati i primi contatti e nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori novità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Calciomercato, Patricksembra finito nel mirino del club di Massimo Ferrero: possibili. Il punto Negli ultimi minuti sono arrivate conferme intorno alla pista che collega Patrick, attaccante del, alla. Secondo quanto riferito da Sky Sport, lastarebbe davvero pensando all’attaccante ex Milan e Fiorentina. Ci sarebbero già stati i primie nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori novità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

