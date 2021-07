Covid, in Inghilterra scatta il “Freedom day”: da oggi stop alle restrizioni (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Nonostante la nuova ondata che per due giorni consecutivi in Inghilterra ha fatto superare i 50mila nuovi contagi giornalieri, il Paese festeggia il ‘Freedom Day’. A partire dalla mezzanotte il governo di Boris Johnson ha detto addio alle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. Da oggi auditorium e stadi possono riaprire a pieno regime, le discoteche tornano ad accogliere il pubblico, si può tornare a lavorare in ufficio e il servizio bar è nuovamente autorizzato nei pub senza più limite al numero di persone che possono radunarsi. Revocato anche l’obbligo della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Nonostante la nuova ondata che per due giorni consecutivi inha fatto superare i 50mila nuovi contagi giornalieri, il Paese festeggia il ‘Day’. A partire dalla mezzanotte il governo di Boris Johnson ha detto addiolegate alla pandemia di-19. Daauditorium e stadi possono riaprire a pieno regime, le discoteche tornano ad accogliere il pubblico, si può tornare a lavorare in ufficio e il servizio bar è nuovamente autorizzato nei pub senza più limite al numero di persone che possono radunarsi. Revocato anche l’obbligo della ...

