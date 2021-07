"Coprifuoco non escluso": ecco cosa può accadere in Francia (Di lunedì 19 luglio 2021) A causa dell'aumento dei contagi, la Francia starebbe pensando a Coprifuoco localizzati per far fronte ai nuovi casi di Covid-19. "Necessario in attesa che la vaccinazione progredisca" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) A causa dell'aumento dei contagi, lastarebbe pensando alocalizzati per far fronte ai nuovi casi di Covid-19. "Necessario in attesa che la vaccinazione progredisca"

Advertising

AndreaDianetti : Vorrei poter chiudere gli occhi e risvegliarmi in un mondo dove ogni 3 parole non si parli di Terapie intensive, Ma… - FBiasin : Il problema del coprifuoco a #Mykonos non sono tanto i locali chiusi, ma i micidiali appartamenti per giovani e squ… - HuffPostItalia : Covid, la Francia non esclude il ritorno del coprifuoco - eDashwood_ : Da quando hanno tolto il coprifuoco non so quante stories di matrimoni ho visto MA CON CHE VOGLIA DOPO UNA PANDEMIA… - snooze132 : RT @Andrea_B67: A quelli che 'chi non vuole il #vaccino non abbia cure mediche', attendo il rimborso delle vostre (merdose) dosi e di tutte… -