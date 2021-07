Controlli in città vecchia, chiuso un panificio (Di lunedì 19 luglio 2021) Illegalità diffusa, parcheggiatori abusivi ed esercizi commerciali ancora nel mirino della Polizia di Stato impegnata in servizi straordinari di controllo in città vecchia. Dieci sono state le persone denunciate per furto di energia elettrica. Con l’ormai consolidata collaborazione dei tecnici di Enel Distribuzione, sono stati scoperti, in dieci abitazioni private, disseminate nei vicoli di città vecchia, altrettanti allacci abusivi alla rete elettrica. Danno stimato per l’ente erogatore circa 100mila euro. Delle 364 persone controllate, 23 sono state denunciate perché inosservanti al divieto di ritorno nel ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 19 luglio 2021) Illegalità diffusa, parcheggiatori abusivi ed esercizi commerciali ancora nel mirino della Polizia di Stato impegnata in servizi straordinari di controllo in. Dieci sono state le persone denunciate per furto di energia elettrica. Con l’ormai consolidata collaborazione dei tecnici di Enel Distribuzione, sono stati scoperti, in dieci abitazioni private, disseminate nei vicoli di, altrettanti allacci abusivi alla rete elettrica. Danno stimato per l’ente erogatore circa 100mila euro. Delle 364 persone controllate, 23 sono state denunciate perché inosservanti al divieto di ritorno nel ...

Advertising

elenaricci1491 : Riscontrato dalla polizia pessimo stato igienico dei locali - TarantiniTime : Riscontrato dalla polizia pessimo stato igienico dei locali - CandelliAngelo : Controlli Polizia in Città Vecchia: raffica di denunce, sospesa attività a panificio di via Garibaldi - Canale189 : Controlli Polizia in Città Vecchia: raffica di denunce, sospesa attività a panificio di via Garibaldi - Strill_it : Russo (Cisl Calabria): “Mare, dai candidati alle regionali impegno chiaro per investimenti e controlli su depurazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli città Controlli nelle stazioni ferroviarie: due denunciati Ad Agrigento la Polfer ha denunciato, per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, un cittadino del Gambia che era arrivato in città a bordo di un treno proveniente da Palermo, pur avendo un ...

Sicurezza stradale, Mims: 1,15 miliardi a province e città per ponti e viadotti ... la verifica della sicurezza, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in ... Il trasferimento delle risorse alle Province e alle Città Metropolitan e sarà eseguito in base a un ...

Taranto, controlli e sequestri della Polizia in tutta la città La Gazzetta del Mezzogiorno Ad Agrigento la Polfer ha denunciato, per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, un cittadino del Gambia che era arrivato ina bordo di un treno proveniente da Palermo, pur avendo un ...... la verifica della sicurezza, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, iin ... Il trasferimento delle risorse alle Province e alleMetropolitan e sarà eseguito in base a un ...