Calciomercato Inter, triplo intreccio sulla fascia | Concorrenza Juventus! (Di lunedì 19 luglio 2021) L’Inter deve prendere il sostituto di Hakimi e ci sono tanti nomi valutati da Marotta: tra questi c’è Dest, seguito anche dalla Juventus L’Inter è alla ricerca di un nuovo… L'articolo Calciomercato Inter, triplo intreccio sulla fascia Concorrenza Juventus! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 19 luglio 2021) L’deve prendere il sostituto di Hakimi e ci sono tanti nomi valutati da Marotta: tra questi c’è Dest, seguito anche dalla Juventus L’è alla ricerca di un nuovo… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter incontra l'agente di #Lazaro: il #Benfica spinge per il prestito dell'esterno - Gazzetta_it : Inter, ipotesi ritorno per Keita: sarebbe l'arma in più per Inzaghi? #calciomercato - DiMarzio : #Bellerin chiede la cessione all'#Arsenal: #Inter la sua priorità - imcalhainter : RT @internewsit: Nandez, trattativa in corso Inter-Cagliari: nerazzurri chiari - Sky - - pinksoccer024 : ???? #Calciomercato #SerieA, Elisa Polli è una nuova giocatrice dell' @Inter_Women ?? -