Britney Spears esplode contro la sorella: “Ha cantato le mie canzoni. Non tornerò più sul palco fino a che…” (Di lunedì 19 luglio 2021) Ok, c’avevamo preso! Il lungo sfogo di Britney Spears della scorsa settimana era proprio riferito alla sorella. La popstar di Toxic si era lamentata parlando di una persona vicino a lei e della sua ipocrisia: “Come osi parlare di me per salvarti la faccia pubblicamente? Quando stavo annegando e avevo bisogno di te non c’eri“. La conferma che queste parole fossero riferite a Jamie Lynn è arrivata ieri, perché la Spears ha citato la sua sorellina, ricordando quando è salita sul palco dei Disney Radio Music Awards 2017 cantando Till The World Ends. L’ultimo post di Britney ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 luglio 2021) Ok, c’avevamo preso! Il lungo sfogo didella scorsa settimana era proprio riferito alla. La popstar di Toxic si era lamentata parlando di una persona vicino a lei e della sua ipocrisia: “Come osi parlare di me per salvarti la faccia pubblicamente? Quando stavo annegando e avevo bisogno di te non c’eri“. La conferma che queste parole fossero riferite a Jamie Lynn è arrivata ieri, perché laha citato la sua sorellina, ricordando quando è salita suldei Disney Radio Music Awards 2017 cantando Till The World Ends. L’ultimo post di...

Agenzia_Ansa : 'I quit'. Britney Spears, arrabbiata e delusa, si sfoga su Instagram e annuncia ai fan che non si esibirà più fino… - repubblica : Britney Spears: 'Non mi esibirò più finché sarò sotto il controllo di mio padre' - mtvitalia : Abbiamo aperto i nostri archivi per raccontarti l'incredibile carriera di Britney Spears. #MyLifeonMTV ti aspetta s… - StraNotizie : Britney Spears esplode contro la sorella: “Ha cantato le mie canzoni. Non tornerò più sul palco fino a che…”… - USMarylandUS : @linda_p93 @lajegy TRL voleva dire andare in piazza e vedere A GRATIS 2/3 performance live di Beyoncé, Shakira, Avr… -