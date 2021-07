Boeing Starliner: secondo volo di test il 30 luglio | Punto Informatico (Di lunedì 19 luglio 2021) La NASA trasmetterà in diretta streaming il secondo lancio di test della navicella CST-100 Starliner di Boeing e il successivo attracco alla ISS. Boeing Starliner: secondo volo di test il 30 luglio Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Boeing Starliner: secondo volo di test il 30 luglio Punto ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 19 luglio 2021) La NASA trasmetterà in diretta streaming illancio didella navicella CST-100die il successivo attracco alla ISS.diil 30. Read MoreL'articolodiil 30...

Boeing Starliner: secondo volo di test il 30 luglio Punto Informatico Boeing Starliner: secondo volo di test il 30 luglio La NASA trasmetterà in diretta streaming il secondo lancio di test della navicella CST-100 Straliner di Boeing e il successivo attracco alla ISS.

