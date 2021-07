Arte | un sistema che sfrutta i big data ti dice se un’opera piace agli spettatoriHDblog it

Advertising

about_big_data : RT @HDblog: Arte, un sistema che sfrutta i big data ti dice se un'opera piace agli spettatori - HDblog : Arte, un sistema che sfrutta i big data ti dice se un'opera piace agli spettatori - artemalvac : RT @itsart_it: Appassionato, curioso, talvolta visionario, Andrea Concas ci parla del sistema dell’#arte: il suo mercato, i protagonisti, l… - Devabole : RT @itsart_it: Appassionato, curioso, talvolta visionario, Andrea Concas ci parla del sistema dell’#arte: il suo mercato, i protagonisti, l… - itsart_it : Appassionato, curioso, talvolta visionario, Andrea Concas ci parla del sistema dell’#arte: il suo mercato, i protag… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte sistema

HDblog

Un team di ricerca di ENEA ha sviluppato undi telecamere capace di misurare il livello di gradimento di un'opera d'da parte degli spettatori. Come? Monitorando la registrazione nel ...... è uno degli asset strategici di Argo, ilindustriale basato sull'innovazione di processi e ... Dal turismo all'innovazione, le sfide della Sardegna… Sport,e musica per accendere l'...Con il rincorrersi del tempo e delle innovazioni, il rapporto tra arte e tecnologia ha stretto sempre di più le sue maglie sino a diventare un binomio indissolubile capace di grandi risultati, come la ...È proprio questo esito l’aspetto più interessante e più atteso dagli osservatori e dagli operatori del mercato dell’arte. Come sottolinea il quotidiano finanziario di Londra si tratta di un sistema ...