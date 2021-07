Ancora temporali e piogge. Il meteo, vari livelli di allerta in Italia: le regioni più colpite (Di lunedì 19 luglio 2021) Doveva andare meglio da lunedì 19 luglio e invece per alcune zone d’Italia i temporali non finiscono. C’è da dire che manca poco a una nuova ondata di caldo torrido e sole, tuttavia il vortice di bassa pressione, oramai in allontanamento verso i Balcani, porterà Ancora un po’ di instabilità residua al Centro-Sud, dove i temporali potrebbero risultare Ancora localmente intensi. Le cose poi cambieranno martedì, fa presente Ilmeteo.it, con la perturbazione oramai lontana. A questo punto la pressione tornerà a salire in tutto il Paese, favorendo così un generale miglioramento del tempo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Doveva andare meglio da lunedì 19 luglio e invece per alcune zone d’non finiscono. C’è da dire che manca poco a una nuova ondata di caldo torrido e sole, tuttavia il vortice di bassa pressione, oramai in allontanamento verso i Balcani, porteràun po’ di instabilità residua al Centro-Sud, dove ipotrebbero risultarelocalmente intensi. Le cose poi cambieranno martedì, fa presente Il.it, con la perturbazione oramai lontana. A questo punto la pressione tornerà a salire in tutto il Paese, favorendo così un generale miglioramento del tempo. ...

DPCgov : ???? #allertaARANCIONE domani, domenica #18luglio sulla Sicilia settentrionale ???? #allertaGIALLA in 10 regioni ? Anco… - LecceSette : Ancora temporali e rovesci, allerta sul versante ionico: tempo in miglioramento da domani pomeriggio - 3BMeteo : Ancora TEMPORALI E NUBIFRAGI, ATTENZIONE alle PROSSIME ORE, rischio GRANDINE #maltempo #avvisometeo #19luglio - SilvanoSalviato : RT @ReteMeteoAmator: ??? Ancora una giornata difficile per forti #temporali verso il #meridione. Già sul #Gargano occidentale è in corso un… - ReteMeteoAmator : ??? Ancora una giornata difficile per forti #temporali verso il #meridione. Già sul #Gargano occidentale è in corso… -