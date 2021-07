Amici 21 | data di inizio e prime indiscrezioni

(Di lunedì 19 luglio 2021)21 sta scaldando i motori: stando ad alcunepiuttosto insistenti, il talent di Maria De Filippi debutterà in televisione con due/tre mesi di anticipo rispetto al solito. Quando inizia il programma?21:d'Il talent ideato, condotto e diretto da Maria De Filippi è arrivato alla sua ventunesima edizione. Ovviamente, stiamo parlando di, uno dei programmi di punta di Canale 5. Anche nella stagione 2021/2022, come sappiamo da qualche settimana, Mediaset ha riconfermato la sua presenza nei palinsesti. Nelle ultime ore, però, ...

Ebbene, il giorno da cerchiare in rosso per gli appassionati di Amici è sabato 18 settembre 2021 : questa la data che permetterà al talent show di aprire le danze della sua nuova stagione. TvBlog ...
Amici 21, cast e data d'inizio: tutte le curiosità sulla nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Tantissime le novità da scoprire ...