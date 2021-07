A10 chiusa ad agosto tra il bivio per la A7 e Pra’ La società Autostrade isola mezza Liguria

Advertising

ilsecoloxix : #A10 chiusa ad agosto. La società #Autostrade isola mezza #Liguria - ilsecoloxix : Dal 6 al 23 stop al traffico giorno e notte nel tratto tra il bivio per la A7 e Pra’ #Genova #Autostrade - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Liguria, A10 chiusa tutto agosto. Lavori giorno e notte, isolata mezza Regione - Affaritaliani : Liguria, A10 chiusa tutto agosto. Lavori giorno e notte, isolata mezza Regione - LiguriaOggi : Autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa h24 tra Genova Ovest e Genova Prà dal 6 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : A10 chiusa

Genova - Autostrada, tra Genova Ovest e Genova Prà, per 18 giorni consecutivi ad agosto. Sta scatenando un diluvio di proteste l'annuncio chock di Autostrade per l'Italia che ha comunicato la chiusura dell'...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Navigazione articoli, verso un agosto di disagi;due settimane h24 la tratta Genova Aeroporto - Genova PràL'ispettore del Mims: "O si fanno i lavori entro il 25 agosto o quel tratto chiude comunque. Perché non c’è l’agibilità" ...La coperta è corta, e se si cerca di eliminare i cantieri da una parte, ecco che micidiali rispuntano dall'altra. Così se la Liguria già da oggi vede alleggerire la pressione sulle proprie autostrade, ...