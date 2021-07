Scotto | Luperto verso la permanenza Seconda chance col Napoli per il centrale leccese

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 18 luglio 2021) Il noto giornalista de Il Roma, Giovanni, ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in ritiro. Ecco quanto evidenziato: "Ilsta guardando al mercato non solamente al terzino sinistro ma anche all'esterno alto di sinistra in caso di addio di Insigne, per quanto riguarda l'esterno basso invece si allontana l'ipotesi Emerson, le cifre richieste dal Chelsea sono inarrivabili o quasi per il. Per Maksimovic c'è ancora la situazione contrattuale in ballo ma non ci sono certezze, mentresembra avviatolaal ...