PS4: la mining farm ucraina in realtà stava collezionando carte FUT e non criptovalute – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 18 luglio 2021) La mining farm illegale con 3800 PS4 che è stata chiusa ucraina in realtà stava collezionando carte FUT e non criptovalute.. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di una mining farm illegale che è stata chiusa in ucraina. Questo luogo era divenuto famoso perché al suo interno conteneva ben 3800 PS4, un hardware decisamente poco comune e funzionale per minare criptovalute. A distanza di qualche giorno la polizia locale ha scoperto, infatti, che le console di Sony non ... Leggi su helpmetech (Di domenica 18 luglio 2021) Laillegale con 3800 PS4 che è stata chiusainFUT e non.. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di unaillegale che è stata chiusa in. Questo luogo era divenuto famoso perché al suo interno conteneva ben 3800 PS4, un hardware decisamente poco comune e funzionale per minare. A distanza di qualche giorno la polizia locale ha scoperto, infatti, che ledi Sony non ...

GamingToday4 : PS4: la mining farm ucraina in realtà stava collezionando carte FUT e non criptovalute - Asgard_Hydra : Migliaia di PS4 usate per il mining sequestrate in Ucraina - PlayStationBit : Se pensate che #PlayStation4 sia ormai sorpassata, non avete fatto i conti con i criminali virtuali ucraini. La pol… - AdrianVelascoS : RT @puntotweet: 3800 PS4 per una mining farm illegale in Ucraina - cybersec_feeds : RT @pejoneresearch: 3800 PS4 per una mining farm illegale in Ucraina -