Principe Carlo | l’ultimo desiderio del padre che non vuole esaudire

(Di domenica 18 luglio 2021) Per ilè un periodo di grandi cambiamenti e, soprattutto, di problemi, piccoli e grandi, da risolvere. Dopo la morte del, il Duca di Edimburgo, e con la Regina Elisabetta intenzionata a delegare sempre più responsabilità agli altri membri della Famiglia Reale, deve tenere ben salde le redini della Monarchia, tenendo fede ai suoi principi. I grattacapi sono, quindi, all’ordine del giorno e uno deriva proprio dalle ultime volontà espresse dalFilippo, che potrebbero causare un’altra grave spaccatura in famiglia. A quanto pare, infatti, il marito della Regina Elisabetta, prima di morire, avrebbe ...

Advertising

devrijnho : Quanto gasa il principe Filippo che ha aspettato l’anniversario di quelle merde di Camilla e Carlo per morire? Gasi… - d_essere : RT @modamanager: @SilvioFb66 @Mario16081972 @SmitArianna @enkidC @laperlaneranera @francobaietti @Overbite71 @MarcoLu41052677 @eretico_l @c… - infoitcultura : Principe Carlo, 'quella roba è mia': lo sfregio al padre morto. Altro scandalo a Palazzo: col fratello Edoardo fini… - infoitcultura : Il Principe Carlo tradimento a corte | Bomba sulla Royal Family - MarcoLu41052677 : RT @modamanager: @SilvioFb66 @Mario16081972 @SmitArianna @enkidC @laperlaneranera @francobaietti @Overbite71 @MarcoLu41052677 @eretico_l @c… -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Carlo

... insensibilità verso Meghan incinta con idee suicide, crudeltà, indifferenza e abuso di potere, perchénon vorrebbe concedere ad Archie il rango diquando salirà al trono, in nome di ...Al concerto estivo della Croce Rossa al fianco delAlberto, ecco la sorella Carolina e i ... IL RETROSCENA Camilla di Cornovaglia festeggia 74 anni (50 vissuti amando) La duchessa, nata ...Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Paoa Francesco, è arrivato ieri a Mintecarlo per compiere una visita ufficiale al Principato di Monaco e altresì incontrare la Chiesa locale. Ne ha ...I duchi di Sussex vorrebbero far battezzare Lilibet Diana a Windsor, con una cerimonia reale, ma è polemica Sembra proprio che Harry e Meghan non si fermino davanti a nulla e che siano poco interessat ...