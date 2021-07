Osimhen scatenato | quattro goal nel primo tempo | rapace d' area e un gran destro da fuori

(Di domenica 18 luglio 2021) C'è un autentico protagonista finora neldi Napoli-Bassa Anaunia, che si è concluso per 7-0. Victornon ha perso il feeling con ile ne ha segnatiin una sola frazione. Certo, gli errori dei calciatori avversari sono stati a volte palesi, ma Victor dimostra di avere ancora confidenza con la rete malgrado l'inattività degli ultimi due mesi.diversi, due in profondità - la sua caratteristica migliore - uno in modo fortunoso con un tap-in ravvicinato a porta spalancata, un altro ancora con una botta da...

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen scatenato

Il Napoli cala il pokerissimo contro la Bassa Ananunia nella prima uscita stagionale. Un Victor Osimhen mette a segno la sua tripletta personale portando il Napoli sul 5 - 0 al minuto 35.