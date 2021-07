Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X S occuperà moltissimo spazio su SSD – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 18 luglio 2021) Emerse le dimensioni dell’installazione diin versioneX e S, che sono decisamente generose.. Com’era lecito attendersi, le dimensioni dell’installazione diperX e S sono decisamente generose. Si parla infatti di 97,2 GB complessivi dioccupato su SSD, non pochi, ma in linea con l’installazione su PC, che ilStore indica ...

Simulator è senza dubbio un gioco impegnativo, graficamente parlando. Grazie al suo incredibile livello di realismo, occorre un PC abbastanza potente per farlo girare in maniera ...Nell'ultimo aggiornamento di sviluppo diSimulator sul sito ufficiale del gioco sono leggibili dettagli interessanti riguardo le nuove feature che verranno implementate dal prossimo update fino al 2022: al di là della ...L'imminente lancio delle versioni Xbox di Microsoft Flight Simulator genera qualche interrogativo per capire quanto riusciranno ad avvicinarsi a livello di impatto visivo all'edizione per PC ...