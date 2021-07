Matteo Berrettini, niente Olimpiadi: non partirà per Tokyo (Di domenica 18 luglio 2021) Matteo Berrettini non prenderà parte alla spedizione per i Giochi che avranno inizio venerdì prossimo, il 23 luglio (Clive Brunskill/Getty Images)A una settimana dalla finale di Wimbledon dove ha scritto la storia essendo il prima tennista italiano a raggiungerla (pur se è uscito sconfitto) arriva la più brutta notizia che un atleta in procinto di partire per le Olimpiadi possa ricevere: non prenderà parte ai Giochi di Tokyo. Il tennista romano ha un risentimento muscolare e sono necessari 15 giorni per guarire. Il Coni con un tweet han confermato il suo ritiro. Berrettini dopo la ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 luglio 2021)non prenderà parte alla spedizione per i Giochi che avranno inizio venerdì prossimo, il 23 luglio (Clive Brunskill/Getty Images)A una settimana dalla finale di Wimbledon dove ha scritto la storia essendo il prima tennista italiano a raggiungerla (pur se è uscito sconfitto) arriva la più brutta notizia che un atleta in procinto di partire per lepossa ricevere: non prenderà parte ai Giochi di. Il tennista romano ha un risentimento muscolare e sono necessari 15 giorni per guarire. Il Coni con un tweet han confermato il suo ritiro.dopo la ...

