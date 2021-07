Loredana Bertè sta male, salta la prima data del tour in programma a Cervignano (Di domenica 18 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Contagiato dalla febbre del topo a Cervignano,… Lavori sulla linea ferroviaria di Cervignano, i… Maltrattamenti in famiglia, ... Leggi su friulioggi (Di domenica 18 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Contagiato dalla febbre del topo a,… Lavori sulla linea ferroviaria di, i… Maltrattamenti in famiglia, ...

Advertising

soundsblogit : Loredana Bertè: inizio del tour rinviato a causa di un intervento chirurgico - sonikmusicnet : Ora in onda: Loredana Berte' - Prima o poi - radiofmfaleria : Emma - Che Sogno Incredibile (ft. Loredana Bertè) - RitaC70 : 'Riposo assoluto e stop al tour per Loredana Berté'. Ma mistero sul malessere - lillydessi : Loredana Bertè, stop forzato per un problema di salute: è costretta ad operarsi - DiLei -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè Loredana Bertè: inizio del tour rinviato a causa di un intervento chirurgico Loredana Bertè ha dovuto procrastinare l'inizio del suo tour estivo Figlia Di... Summer Tour 2021 a causa di un intervento chirurgico al quale si sottoporrà presto. Lo staff della cantante ha ...

Loredana Bertè sta male, salta la prima data del tour in programma a Cervignano L'annuncio della cantante Loredana Bertè. Deve sottoporsi ad un intervento chirurgico e dovrà restare diversi giorni a riposo assoluto. Un po' a malincuore, ma obbligata dalle sue condizioni di salute, la cantautrice calabrese,...

Amadeus all'Arena di Verona per due serate di grandi successi anni '60 '70 '80 Radio Pico ha dovuto procrastinare l'inizio del suo tour estivo Figlia Di... Summer Tour 2021 a causa di un intervento chirurgico al quale si sottoporrà presto. Lo staff della cantante ha ...L'annuncio della cantante. Deve sottoporsi ad un intervento chirurgico e dovrà restare diversi giorni a riposo assoluto. Un po' a malincuore, ma obbligata dalle sue condizioni di salute, la cantautrice calabrese,...