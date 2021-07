Ginnastica | Oksana Chusovitina leggendaria | ottava Olimpiade a 46 anni! Eguaglia Josefa Idem e insegue i record

(Di domenica 18 luglio 2021)sarà una delle atlete più anziane in gara alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Questo monumento vivente dellaartistica ha infatti compiuto 46 anni lo scorso 19 gennaio e parteciperà ai Giochi per l’volta consecutiva. Si tratta di un autenticoper la Polvere di Magnesio, ma ormai l’uzbeka è diventata un’icona assoluta dello sport in generale: sempre presente alla rassegna a cinque cerchi dai tempi di Barcellona 1992. Sono passati 29 anni da quando, con il body della Comunitatà degli Stati Indipendenti (l’U si era disciolto pochi mesi prima), conquistò la medaglia d’oro ...

... tecnico federale della ginnastica Riccione - . Siamo della stessa città, Ternopil. La sua prima ... la Federazione l'ha convocata per farla allenare nella capitale Kiev insieme alle allenatrici ... Oro di squadra ai Campionati Europei 2020 di Mersin, bronzo alla trave agli Europei 2021 di Basilea e oro alla trave in Coppa del Mondo 2021 ...