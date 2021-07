Genoa: Behrami, Biraschi, Eyango, Sturaro e Sabelli raggiungono il ritiro di Neustift (Di domenica 18 luglio 2021) Il Genoa, dopo la vittoria in amichevole di ieri, prosegue la propria preparazione in vista della prima giornata del campionato di Serie A contro l’Inter. Il club rossoblù, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che altri cinque calciatori si sono uniti ai loro compagni nel ritiro di Neustift: “Davide Biraschi, Valon Behrami, che ha rinnovato il suo contratto fino a giugno 2022, Steeve Eyango, Stefano Sturaro e il nuovo acquisto rossoblu’ Stefano Sabelli hanno raggiunto il ritiro di ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Il, dopo la vittoria in amichevole di ieri, prosegue la propria preparazione in vista della prima giornata del campionato di Serie A contro l’Inter. Il club rossoblù, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che altri cinque calciatori si sono uniti ai loro compagni neldi: “Davide, Valon, che ha rinnovato il suo contratto fino a giugno 2022, Steeve, Stefanoe il nuovo acquisto rossoblu’ Stefanohanno raggiunto ildi ...

