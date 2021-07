Fiumicino, il sindaco: ‘Approfittate del camper, vaccinatevi in massa’ (Di domenica 18 luglio 2021) “Il camper per le vaccinazioni che da ieri è attivo a piazzale Molinari (ex Mediterraneo) è una grande opportunità che bisogna sfruttare al massimo”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Il personale della Asl RM3 e i volontari della Misericordia, che ringrazio, stanno accogliendo le persone che per varie ragioni ancora non hanno ricevuto il vaccino – prosegue Montino -. Dalle 9 alle 18, per tutta la settimana, si può andare senza prenotazione a ricevere il vaccino di Johnson & Johnson che, come sapete, prevede una sola dose. È, quindi, il più rapido nell’offrire la protezione contro il virus che serve per uscire dalla pandemia”. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 luglio 2021) “Ilper le vaccinazioni che da ieri è attivo a piazzale Molinari (ex Mediterraneo) è una grande opportunità che bisogna sfruttare al massimo”. Lo dichiara ilEsterino Montino. “Il personale della Asl RM3 e i volontari della Misericordia, che ringrazio, stanno accogliendo le persone che per varie ragioni ancora non hanno ricevuto il vaccino – prosegue Montino -. Dalle 9 alle 18, per tutta la settimana, si può andare senza prenotazione a ricevere il vaccino di Johnson & Johnson che, come sapete, prevede una sola dose. È, quindi, il più rapido nell’offrire la protezione contro il virus che serve per uscire dalla pandemia”. Leggi ...

Advertising

CorriereCitta : Fiumicino, il sindaco: ‘Approfittate del camper, vaccinatevi in massa’ - CorriereCitta : Fiumicino, aumentano i contagi. Il Sindaco: ‘Vaccinatevi’ - AGR_web : Alitalia, il sindaco di Fiumicino Montino attacca Draghi, un pessimo biglietto da visita “In molti hanno creduto e… - tbuccico69 : RT @thonyromano: @emontino il Sindaco di Fiumicino non solo ha fatto molto per il suo comune ( vero @Paolo__Ferrara cosa succederebbe ad Os… - thonyromano : @emontino il Sindaco di Fiumicino non solo ha fatto molto per il suo comune ( vero @Paolo__Ferrara cosa succederebb… -