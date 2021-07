Festa all’Arena di Verona per Jerry Calà (Di domenica 18 luglio 2021) Si chiamerà “Buon compleanno Jerry” la grande Festa che l’attore Jerry Calà farà all’Arena di Verona per i suoi 70 anni. Perchè Jerry Calà fa una Festa all’Arena di Verona? In occasione del suo 70esimo compleanno, martedì 20 luglio Jerry Calà farà una grande Festa. In Buon Compleanno, Jerry! ospiterà tanti amici. Parteciperanno: Massimo Boldi, Gigliola Cinquetti, Ezio Greggio, J-Ax, Fausto Leali, Katia Ricciarelli, Sabrina ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 18 luglio 2021) Si chiamerà “Buon compleanno” la grandeche l’attorefaràdiper i suoi 70 anni. Perchèfa unadi? In occasione del suo 70esimo compleanno, martedì 20 lugliofarà una grande. In Buon Compleanno,! ospiterà tanti amici. Parteciperanno: Massimo Boldi, Gigliola Cinquetti, Ezio Greggio, J-Ax, Fausto Leali, Katia Ricciarelli, Sabrina ...

Advertising

anna_giugia : RT @IrishFilmFesta: #IRISHFILMFESTA torna sul grande schermo! ?? Scopri il programma di #IFFSummerArena, sabato 31 luglio e domenica 1 agos… - BitsRebel : “BUON COMPLEANNO, JERRY!”: Conto alla rovescia per la grande festa di JERRY CALÀ all’ARENA DI VERONA, martedì 20 lu… - AllMusicItalia : Martedì 20 luglio ci sarà all'Arena di Verona la festa per i 70 anni di Jerry Calà. Molti gli ospiti-amici invitati… - GiovanniVerdoli : RT @AllMusicItalia: Diodato Live 2021. Ecco il calendario delle date per l'estate del cantautore. Ultimo appuntamento con una grande festa… - AllMusicItalia : Diodato Live 2021. Ecco il calendario delle date per l'estate del cantautore. Ultimo appuntamento con una grande fe… -