F1, GP Ungheria 2021: programma, date, orari e tv

Il Gran Premio di Ungheria 2021 infiammerà la tre giorni dal 30 luglio all'1 agosto, succedendo al GP di Gran Bretagna. I migliori piloti al mondo si sfideranno sul circuito Hungaroring, tentando di alimentare la propria leadership sul circuito; consueta sfida tra la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton, con la Ferrari di un sornione Charles Leclerc sullo sfondo. Prove libere e qualifiche durante la giornata di venerdì 30 luglio, con culmine l'1 agosto con l'attesa gara. Il Gran Premio magiaro sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport F1 (canale 207 di Sky), con live streaming fruibile dagli abbonati tramite la piattaforma Sky Go.

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria 2021 Storia breve della presunta 'Loggia Ungheria' nata per condizionare le nomine in magistratura I verbali riguardano la presunta esistenza della 'Loggia Ungheria', un'associazione segreta in ... tra fine 2020 e inizio 2021 sono stati ricevuti in forma anonima a due giornalisti di altrettanti ...

Griglia di partenza Formula 1/ Pole per Max Verstappen: l'olandese può andare in fuga ...Sprint Race che disegnerà il volto della griglia di partenza Formula 1 per il Gp Gran Bretagna 2021 ... mentre la prima pole position è arrivata in Ungheria 2019. Quest'anno invece Verstappen ha ...

La prima Olimpiade organizzata durante una pandemia, cento anni fa Il 23 luglio inizieranno le gare di Tokyo 2020, i Giochi olimpici posticipati di un anno a causa della pandemia. Non era mai capitato nella storia dei Giochi moderni che un’Olimpiade venisse rimandata ...

