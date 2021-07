Covid, allo studio nuovi parametri per il cambio colore: i dettagli (Di domenica 18 luglio 2021) Covid, il ministro Speranza ha aperto alla richiesta delle regioni di rivedere i criteri che determinano l’ingresso in zona gialla (Foto di StockSnap da Pixabay)Da domani sarà ancora un’Italia in zona bianca ma da lunedì 26 luglio potrebbero esserci delle zone gialle. I dati sono chiari, l’indice Rt sta salendo e soprattutto l’incidenza. Il timore che alcune zone del paese possano ripiombare nelle restrizioni c’è. Un dato però resta confortante, quello delle ospedalizzazioni dove non si è registrata un’impennata dei posti letto occupati grazie anche ai vaccini. Le regioni ora insistono proprio su questo per evitare nuove chiusure: considerare il numero ... Leggi su vesuvius (Di domenica 18 luglio 2021), il ministro Speranza ha aperto alla richiesta delle regioni di rivedere i criteri che determinano l’ingresso in zona gialla (Foto di StockSnap da Pixabay)Da domani sarà ancora un’Italia in zona bianca ma da lunedì 26 luglio potrebbero esserci delle zone gialle. I dati sono chiari, l’indice Rt sta salendo e soprattutto l’incidenza. Il timore che alcune zone del paese possano ripiombare nelle restrizioni c’è. Un dato però resta confortante, quello delle ospedalizzazioni dove non si è registrata un’impennata dei posti letto occupati grazie anche ai vaccini. Le regioni ora insistono proprio su questo per evitare nuove chiusure: considerare il numero ...

