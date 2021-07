Conte e la maledizione di Cazzareggio: un bug scatena l'Anonima complotti (Di domenica 18 luglio 2021) La fortuna è cieca, e anche con un po’ di fortuna, considerate le recenti vicissitudini, Giuseppe Conte è riuscito infine a issarsi alla guida del Movimento 5 stelle. La sfiga, invece, ci vede benissimo. Così quando l’ex premier ha caricato su YouTube il video con il quale ha presentato il nuovo Statuto, a molti in Parlamento non è sfuggito un dettaglio nei sottotitoli automatici che il portale di streaming offre come tool ai suoi utenti. Quando Conte ha Citato le origini del Movimento, nato dalla “passione di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio”, ecco che il nome del guru pentastellato è stato improvvidamente trasformato in ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 luglio 2021) La fortuna è cieca, e anche con un po’ di fortuna, considerate le recenti vicissitudini, Giuseppeè riuscito infine a issarsi alla guida del Movimento 5 stelle. La sfiga, invece, ci vede benissimo. Così quando l’ex premier ha caricato su YouTube il video con il quale ha presentato il nuovo Statuto, a molti in Parlamento non è sfuggito un dettaglio nei sottotitoli automatici che il portale di streaming offre come tool ai suoi utenti. Quandoha Citato le origini del Movimento, nato dalla “passione di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio”, ecco che il nome del guru pentastellato è stato improvvidamente trasformato in ...

Colpa del programma di traduzione automatica di YouTube, certo, forse anche un po' della voce tendente al nasale di Conte, tanto è bastato a far scorrere ipotesi di complotto. Che Conte stesse leggend ...

