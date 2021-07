“Ciao Ciao Roberta”. UeD, adesso c’è la prova. Spunta una nuova donna al fianco di Riccardo Guarnieri (Di domenica 18 luglio 2021) Non si placa il gossip su Riccardo Guarnieri. Il ritorno sui social dopo una lunga assenza ha acceso nuovamente i riflettori sull’ex protagonista di Uomini e Donne. Da qualche tempo si è ormai conclusa la sua storia con Roberta Di Padua e così in molti si sono chiesti se il bel cavaliere di Statte, provincia di Taranto, abbia davvero voltato pagina. Ovvero se con lui ci sia qualcuna… Ebbene poco dopo l’addio alla trasmissione di Maria De Filippi Riccardo ha condiviso un selfie con Laura Pantaleo. Da quel momento le voci e le indiscrezioni su una possibile storia tra i due si sono moltiplicate. Ma dai ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Non si placa il gossip su. Il ritorno sui social dopo una lunga assenza ha accesomente i riflettori sull’ex protagonista di Uomini e Donne. Da qualche tempo si è ormai conclusa la sua storia conDi Padua e così in molti si sono chiesti se il bel cavaliere di Statte, provincia di Taranto, abbia davvero voltato pagina. Ovvero se con lui ci sia qualcuna… Ebbene poco dopo l’addio alla trasmissione di Maria De Filippiha condiviso un selfie con Laura Pantaleo. Da quel momento le voci e le indiscrezioni su una possibile storia tra i due si sono moltiplicate. Ma dai ...

