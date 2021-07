Caos procure, Caiazza: “Stato chieda danni a magistrati non a Palamara” (Di lunedì 19 luglio 2021) Stretto Web. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 19 luglio 2021) Stretto Web. L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Caos procure Caos procure, Caiazza: "Stato chieda danni a magistrati non a Palamara" "E' una cosa talmente assurda che dubito sia vera: ho un po' di riserve, dovrei leggere l'atto, perché mi sembra una cosa fuori da ogni logica. L'idea che l'Avvocatura, quindi che lo Stato chieda a ...

Caos procure: Pignedoli (M5S), 'richiesta danni Stato a Palamara sembra avvertimento' 'In questo Paese si sta iniziando a risolvere i problemi scaricandoli su chi li denuncia e questo è gravissimo. Ci va di mezzo la libertà di espressione delle persone e sto seriamente valutando - una ...

Caos procure: Caiazza (Camere penali), 'Stato chieda danni a magistrati non a Palamara' Milano, 18 lug. (Adnkronos) - "E' una cosa talmente assurda che dubito sia vera: ho un po' di riserve, dovrei leggere l'atto, perché mi sembra una cosa fuori da ogni logica. L'idea che l'Avvocatura, q ...

Caos procure, Caiazza: "Stato chieda danni a magistrati non a Palamara" L'idea che l'Avvocatura, quindi che lo Stato chieda a Palamara un risarcimento non per ciò che ha fatto insieme a tutta la magistratura associata per dieci anni, ma per ciò che ha raccontato di aver f ...

"E' una cosa talmente assurda che dubito sia vera: ho un po' di riserve, dovrei leggere l'atto, perché mi sembra una cosa fuori da ogni logica. L'idea che l'Avvocatura, quindi che lo Stato chieda a ...