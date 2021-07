Attivisti uccisi, piazza a Baghdad chiede giustizia (Di domenica 18 luglio 2021) Diverse centinaia di persone hanno manifestato oggi a Baghdad per chiedere "la fine dell'impunità" in Iraq, dove decine di oppositori e Attivisti sono stati uccisi o rapiti dalla rivolta popolare dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Diverse centinaia di persone hanno manifestato oggi aperre "la fine dell'impunità" in Iraq, dove decine di oppositori esono statio rapiti dalla rivolta popolare dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Attivisti uccisi Attivisti uccisi, piazza a Baghdad chiede giustizia Diverse centinaia di persone hanno manifestato oggi a Baghdad per chiedere "la fine dell'impunità" in Iraq, dove decine di oppositori e attivisti sono stati uccisi o rapiti dalla rivolta popolare dell'ottobre 2019. Sventolando bandiere irachene e portando ritratti di "martiri" assassinati, i manifestanti, tra cui molti studenti che ...

“Migliaia di giornalisti e attivisti spiati dai governi”: sotto accusa anche Orban Diversi governi “autoritari” hanno utilizzato un software per spiare i cellulari di giornalisti, attivisti e manager nel mondo. Lo rivela un'indagine condotta dal “Washington Post” e da altre sedici t ...

