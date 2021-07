Alto Adige, omicidio in una Rsa: visitatore accoltella una 78enne (Di lunedì 19 luglio 2021) Un omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio in una Rsa a Lana, in Alto Adige. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, un visitatore avrebbe ucciso con una coltellata al cuore una donna di 78 anni, ospite della struttura. L'arma del delitto sarebbe un coltello di cucina. Secondo quanto è emerso, l'uomo avrebbe avuto in passato un legame affettivo con la donna. I carabinieri sono intervenuti sul posto e l'hanno arrestato. A coordinare l'inchiesta, la procura di Bolzano. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 luglio 2021) Unè avvenuto nel tardo pomeriggio in una Rsa a Lana, in. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, unavrebbe ucciso con una coltellata al cuore una donna di 78 anni, ospite della struttura. L'arma del delitto sarebbe un coltello di cucina. Secondo quanto è emerso, l'uomo avrebbe avuto in passato un legame affettivo con la donna. I carabinieri sono intervenuti sul posto e l'hanno arrestato. A coordinare l'inchiesta, la procura di Bolzano.

Covid in Alto Adige, nelle ultime 24 ore nessun morto ma altre 23 persone positive l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

