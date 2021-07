XCOM Legends spunta a sorpresa | è un nuovo capitolo mobile su Android – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 17 luglio 2021)è unspin-off della serie 2K, emerso asu Google Play Store per, in forma di RPG strategico a turni..to asu Google Play Store, senza alcun annuncio da parte di 2K, attraverso un soft-launch assolutamente in sordina che l’ha messo a disposizione, per il momento, solo su piattaformae solo su alcuni mercati. A quanto pare, si tratta di undella serie e specificamente progettato ...

Advertising

GamingTalker : XCOM Legends è un nuovo gioco per mobile della serie strategica disponibile solo in alcuni Paesi… -

Ultime Notizie dalla rete : XCOM Legends

Multiplayer.it

Kingdom Battle è un divertentissimo strategico a turni ispirato a, che mette insieme ... Legion (Xbox) " Clicca qui per acquistare Watch Dogs: Legion (PS4) Rayman:Piattaforma: ...Grazie alle offerte in corso sarà possibile aggiudicarsi ApexChampion Edition con il 30% di sconto. L'offerta è destinata a terminare lunedì alle ore 19:00. Gli affari proseguono con...XCOM Legends è un nuovo spin-off della serie 2K, emerso a sorpresa su Google Play Store per Android, in forma di RPG strategico a turni mobile.. XCOM Legends è spuntato a sorpresa su Google Play ...2K conferma i rumor degli ultimi giorni e presenta ufficialmente XCOM Legends, uno spin-off per sistemi mobile dell'iconico strategico sci-fi di Firaxis ...