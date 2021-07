Udinese, amichevole con il Fenerbahce sabato 24 luglio in Austria (Di sabato 17 luglio 2021) Altro test internazionale per l’Udinese in preparazione della nuova stagione. sabato 24 luglio i bianconeri affronteranno il Fenerbahce, club turco che ha concluso al terzo posto la Super Lig della scorsa stagione conquistando l’accesso alla prossima Europa League, a Villach (in Austria) alle ore 18. Il 31 luglio, invece, ci sarà l’appuntamento con il Lens. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Altro test internazionale per l’in preparazione della nuova stagione.24i bianconeri affronteranno il, club turco che ha concluso al terzo posto la Super Lig della scorsa stagione conquistando l’accesso alla prossima Europa League, a Villach (in) alle ore 18. Il 31, invece, ci sarà l’appuntamento con il Lens. SportFace.

