(Di sabato 17 luglio 2021) Non mi è mai, da spettatore tra spettatori, dila visione di un filmd’oro. C’èuna. Viva il trionfo del cattivo gusto e della provocazione gratuita nel Tempio del Cinema, grazie, Spike Lee e illustri colleghi giurati. “”,d’oro di Cannes 2021, è uno stracult programmato a tavolino da Julia Ducorneau, ragazza prodigio dell’horror visionario, non a caso reclutata da M. Night Shyamalan per due episodi della serie tv “Servant”. Nel frullatore di Ducorneau c’è tutto e di più : autoerotismo con le ...

WeCinema : Vince la Palma d'oro 'Titane', il film della regista francese Julia Ducournau. Con lei sul palco a ritirare il prem… - HuffPostItalia : Titane vince. Non mi è mai capitato di sconsigliare una Palma d'oro. C'è sempre una prima volta - EnfantProdige : RT @MauroGerva: La Palma d'oro la vince un film fieramente di genere, di quelli che «non si capisce bene cosa ci faccia in concorso» (cit.)… - EmmePiPi : - ReTwitStorm_ita : RT @WeCinema: Vince la Palma d'oro 'Titane', il film della regista francese Julia Ducournau. Con lei sul palco a ritirare il premio gli att… -

Ultime Notizie dalla rete : Titane vince

Fra i CortiTia Xia Wu Ya di Tang Yi, mentre la menzione speciale va a 'Céu de agosto' di ... Tutti i Premi del Festival Palma d'oro:di Julia Docournau Grand Prix Ex Aequo: Un He'ros (A ...La Palma d'oro va dunque a '' di Julia Ducournau. La sala scoppia in un applauso fragoroso 'Il mio film non è perfetto, qualcuno dice che e' mostruoso - ha detto la regista - la mostruosità che ...Ecco tutti i premi assegnati dalla giuria guidata da Spike Lee. La regista francese è la seconda donna a vincere nella storia del Festival. L'emozione di Bellocchio che ha ricevuto la Palma d'oro alla ...Non mi è mai capitato, da spettatore tra spettatori, di sconsigliare la visione di un film Palma d’oro. C’è sempre una prima volta. Viva il trionfo del cattivo gusto e della provocazione gratuita nel ...