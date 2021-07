Temptation Island | la decisione senza precedenti di Mediaset per la finale

Advertising

zazoomblog : Temptation Island 2021 Claudia e Ste pronti alle nozze. Ma ora parla il tentatore Luke - #Temptation #Island… - sansottona : RT @SOPEPA_: per i geni di twitter sg è tipo tommaso di temptation island - infoitcultura : Temptation Island: Ecco che fine hanno fatto le Coppie più amate delle ultime edizioni - infoitcultura : Temptation Island 9, ecco quando andrà in onda la puntata finale - chetempochefa : RT @Primaonline: TOP PROGRAMMI TV SUI SOCIAL e post più popolari. A giugno rivince Che tempo che fa, Temptation Island e Love Island i bran… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

L'edizione in corso dell'amatissimo reality show si concluderà con due puntate consecutive a fine luglio: i giorni scelti per il finale L'articolo2021 quando finisce: la data, doppio appuntamento proviene da Gossip e Tv .Anticipazioni, doppio appuntamento per il reality di Filippo Bisciglia Il viaggio nei sentimenti dista per giungere al termine, ormai alcune coppie hanno già lasciato il reality ...Mediaset avrebbe preso una decisione del tutto inaspettata riguardo la finale di Temptation Island: ecco la programmazione aggiornata.Filippo Bisciglia si prepara a concludere questa stagione di Temptation Island 2021 e per la felicità degli appassionati le ultime due puntate dello ...