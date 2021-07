Super variante Delta: carica virale 1.000 volte più alta e 4 giorni di incubazione (Di sabato 17 luglio 2021) La del coronavirus 'corre velocemente', quindi 'bisogna continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, anche finalizzati a evitare un'eventuale congestione futura delle strutture sanitarie, e ... Leggi su leggo (Di sabato 17 luglio 2021) La del coronavirus 'corre velocemente', quindi 'bisogna continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, anche finalizzati a evitare un'eventuale congestione futura delle strutture sanitarie, e ...

Advertising

Gazzettino : Super variante Delta, ecco perché si trasmette rapidamente: carica virale mille volte più alta - Peonia249 : RT @censore_: Quest'altro menagramo è capace di tirare fuori dal cilindro delle disgrazie una tutti i giorni. Per lui la variante delta buc… - brunix_super : RT @pbecchi: La variante Delta di fatto ha sostituito il virus. Brusaferro dice che i vaccini sono efficaci anche contro di essa e che ad… - censore_ : RT @censore_: Quest'altro menagramo è capace di tirare fuori dal cilindro delle disgrazie una tutti i giorni. Per lui la variante delta buc… - LoredanaNavarra : RT @censore_: Quest'altro menagramo è capace di tirare fuori dal cilindro delle disgrazie una tutti i giorni. Per lui la variante delta buc… -