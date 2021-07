Spauracchio No vax (Di sabato 17 luglio 2021) Ogni tanto, mentre sono ospite alla radio, o sui social, oppure persino per mail, sono raggiunto dai commenti rabbiosi di qualche illustre sconosciuto che cita il fatto che la tecnologia dei vaccini a Rna sarebbe poco sicura o comunque di esito incerto sul lungo termine, perché vi potrebbero essere effetti che nessuno avrebbe ancora avuto il tempo di osservare. In realtà, affermare che i vaccini a mRna, presi così in generale, siano poco sicuri perché non si sarebbero testati gli effetti sul lungo periodo delle iniezioni di mRna dimostra solo l’ignoranza e l’arroganza di chi fa affermazioni senza avere le conoscenze necessarie. Nel 2008, furono già pubblicati i risultati di un trial di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 luglio 2021) Ogni tanto, mentre sono ospite alla radio, o sui social, oppure persino per mail, sono raggiunto dai commenti rabbiosi di qualche illustre sconosciuto che cita il fatto che la tecnologia dei vaccini a Rna sarebbe poco sicura o comunque di esito incerto sul lungo termine, perché vi potrebbero essere effetti che nessuno avrebbe ancora avuto il tempo di osservare. In realtà, affermare che i vaccini a mRna, presi così in generale, siano poco sicuri perché non si sarebbero testati gli effetti sul lungo periodo delle iniezioni di mRna dimostra solo l’ignoranza e l’arroganza di chi fa affermazioni senza avere le conoscenze necessarie. Nel 2008, furono già pubblicati i risultati di un trial di ...

