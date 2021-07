Si posa la passerella di Campagnola: chiude la circonvallazione. Lunghe code in città - Le foto (Di sabato 17 luglio 2021) La circonvallazione Paltriniano chiusa per i lavori dalle 17 di sabato alle 10 di domenica 18 luglio. Il sovrappasso collegherà il quartiere alla Malpensata. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 luglio 2021) LaPaltriniano chiusa per i lavori dalle 17 di sabato alle 10 di domenica 18 luglio. Il sovrappasso collegherà il quartiere alla Malpensata.

