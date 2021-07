Sabrina Ghio sulla sua malattia: “Non è ancora finita”, come sta l’ex tronista di Uomini e Donne (Di sabato 17 luglio 2021) Sabrina Ghio ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine. l’ex tronista, parlando della sua battaglia iniziata dopo avere scoperto “un processo tumorale in atto”, spera di sensibilizzare circa l’importanza della prevenzione. Sabrina ha spiegato che al momento non può ancora permettersi il lusso di tirare un sospiro di sollievo. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 17 luglio 2021)ha rilasciato un’intervista aMagazine., parlando della sua battaglia iniziata dopo avere scoperto “un processo tumorale in atto”, spera di sensibilizzare circa l’importanza della prevenzione.ha spiegato che al momento non puòpermettersi il lusso di tirare un sospiro di sollievo. L'articolo proviene da City Roma News.

