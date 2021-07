Reazione a Catena 17 luglio 2021: le Scuffie (Di sabato 17 luglio 2021) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, sabato 17 luglio 2021. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni le Scuffie di Terni, un ragazzo e due donne, tutti e tre amanti del tennis tavolo. Le Scuffie – Matteo, Laura e Sabrina – al loro sesto tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 14.500 euro. Peccato, il primo errore! Il loro montepremi totale rimane quindi a ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 luglio 2021) Il video dell’Ultimadidi stasera, sabato 17. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni ledi Terni, un ragazzo e due donne, tutti e tre amanti del tennis tavolo. Le– Matteo, Laura e Sabrina – al loro sesto tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 14.500 euro. Peccato, il primo errore! Il loro montepremi totale rimane quindi a ...

Advertising

Francesco_Rizz_ : RT @giorgiogilestro: Una singola mutazione casuale in una singola persona a caso crea una reazione a catena che mette in ginocchio il mondo… - CardelliAc : RT @giorgiogilestro: Una singola mutazione casuale in una singola persona a caso crea una reazione a catena che mette in ginocchio il mondo… - CiccioniSe : RT @giorgiogilestro: Una singola mutazione casuale in una singola persona a caso crea una reazione a catena che mette in ginocchio il mondo… - PomponiGiovanna : RT @giorgiogilestro: Una singola mutazione casuale in una singola persona a caso crea una reazione a catena che mette in ginocchio il mondo… - ciccio_liso : RT @giorgiogilestro: Una singola mutazione casuale in una singola persona a caso crea una reazione a catena che mette in ginocchio il mondo… -