Rapinato e ucciso davanti alla moglie mentre preleva al bancomat (Di sabato 17 luglio 2021) Una tragedia assurda: un ex direttore di banca in pensione, Giovanni Caramuscio, di 69 anni, è stato ucciso a colpi di pistola a Lequile, in provincia di Lecce, mentre prelevava a uno sportello ... Leggi su globalist (Di sabato 17 luglio 2021) Una tragedia assurda: un ex direttore di banca in pensione, Giovanni Caramuscio, di 69 anni, è statoa colpi di pistola a Lequile, in provincia di Lecce,va a uno sportello ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Bari Lequile, ex bancario rapinato e ucciso Grazie ai video indagini vicine a una svolta - globalistIT : - PugliaStream : Lequile, ex direttore di banca rapinato e ucciso dopo aver fatto bancomat - infoitinterno : Rapinato mentre preleva al bancomat, reagisce e viene ucciso sotto gli occhi della moglie - L'Unione… - lightmoon972 : RT @corrmezzogiorno: #Bari Lequile, ex direttore di banca rapinato e ucciso al bancomat davanti alla moglie -