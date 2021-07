Per vedere i delfini in Liguria basta scrutare il mare da terra. Parola di Delfini del Ponente APS (Di sabato 17 luglio 2021) Alla scoperta dei tursiopi, il delfino Flipper che vive vicino alla costa del Mar Ligure! Intere generazioni sono nate e cresciute guardando film e telefilm come Flipper. Raccontavano la storia di Delfini tursiopi che si cimentavano in avventure mozzafiato e così, la gran parte di noi, ha collocato questo delfino – quello “grigio” classico diciamo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 17 luglio 2021) Alla scoperta dei tursiopi, il delfino Flipper che vive vicino alla costa del Mar Ligure! Intere generazioni sono nate e cresciute guardando film e telefilm come Flipper. Raccontavano la storia ditursiopi che si cimentavano in avventure mozzafiato e così, la gran parte di noi, ha collocato questo delfino – quello “grigio” classico diciamo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

