Olimpiadi Tokio 2020: a sei giorni dall’inizio è già focolaio! (Di sabato 17 luglio 2021) Olimpiadi Tokio 2020, mancano ancora 6 giorni alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi ma la competizione non sembra partire con il piede giusto. A pochi giorni dall’inizio delle competizioni, il comitato organizzatore ha fatto sapere che si è riscontrata la positività di una persona, non dovrebbe però essere un atleta. A lui si aggiungono altre 14 persone il cui tampone ha dato esito positivo nelle scorse ore: due membri dei media, sette appaltatori e cinque membri del personale. Olimpiadi Tokio 2020 i ... Leggi su rompipallone (Di sabato 17 luglio 2021), mancano ancora 6alla cerimonia di apertura dellema la competizione non sembra partire con il piede giusto. A pochidelle competizioni, il comitato organizzatore ha fatto sapere che si è riscontrata la positività di una persona, non dovrebbe però essere un atleta. A lui si aggiungono altre 14 persone il cui tampone ha dato esito positivo nelle scorse ore: due membri dei media, sette appaltatori e cinque membri del personale.i ...

Advertising

viky_82 : RT @Kotiomkin: Il Covid arriva alle Olimpiadi di Tokio. 'Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me'. [@bellarello ] #Tokyo2020 #TOKYO… - plrgcc : RT @Kotiomkin: Il Covid arriva alle Olimpiadi di Tokio. 'Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me'. [@bellarello ] #Tokyo2020 #TOKYO… - l_pezzuto : RT @Kotiomkin: Il Covid arriva alle Olimpiadi di Tokio. 'Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me'. [@bellarello ] #Tokyo2020 #TOKYO… - jadarf1 : RT @Kotiomkin: Il Covid arriva alle Olimpiadi di Tokio. 'Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me'. [@bellarello ] #Tokyo2020 #TOKYO… - tennisandshoes : RT @Kotiomkin: Il Covid arriva alle Olimpiadi di Tokio. 'Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me'. [@bellarello ] #Tokyo2020 #TOKYO… -