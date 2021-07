Modern Love | arriva la seconda stagione | dove e quando vederla

(Di sabato 17 luglio 2021) Ladiuscirà a breve e promette scintille, esattamente come nel primo capitolo. Tutti pronti, sarà visibile a breve. Che sia romantico, platonico, passionale, l’amore merita… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

thepeopleu : Quando l'altro giorno scrivevo che Modern Love è la migliore serie mai prodotta da una piattaforma streaming ovviam… - proudofmy5H : MA È USCITO IL TRAILER DI MODERN LOVE 2 IO SONO QUI PRONTA A PIANGERE TUTTA L’ACQUA CHE HO IN CORPO - cinefilosit : #ModernLove, il trailer della seconda stagione #ILoveCinefilos - Tele_nauta : Il 13 agosto arriva la seconda stagione di #ModernLove su Amazon Prime Video: ecco un assaggio della storia con i n… - Screenweek : #ModernLove il trailer della Stagione 2 con #AnnaPaquin #KitHarington e #MinnieDriver -

Ultime Notizie dalla rete : Modern Love

Poco fa Amazon Prime Video Italia ha pubblicato l'atteso trailer della seconda stagione disul suo canale YouTube. Il filmato mostra le prime immagini della serie TV che si prepara a raccontare sfumature, dubbi, paure ed emozioni dell'amore.2, il trailer e la data ...', l'amata serie torna su Amazon ad agosto ed il trailer rilasciato rivela un ricco cast tra cui Kit Harington, Dominique Fishback, Garrett Hedlund e altri.: il trailer della ...È in arrivo la seconda stagione di Modern Love, la serie targata Amazon Prime Video ispirata all’omonima rubrica del New York Times dove i ...Stay tuned and in love, l'amore infrange tutte le regole. - click per ingrandire - Tratta da storie vere, arriva la seconda stagione di Modern Love, la serie antologica che esplora l'amore in tutte le ...