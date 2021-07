Microsoft Flight Simulator: gli elicotteri potrebbero essere in arrivo – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 17 luglio 2021) Microsoft Flight Simulator potrebbe ricevere gli elicotteri, come velivoli utilizzabili, forse dal 2022 attraverso un aggiornamento ufficiale.. Microsoft Flight Simulator potrebbe accogliere prossimamente anche gli elicotteri come velivoli utilizzabili, oltre ai classici aerei di varia tipologia, almeno in base a una risposta ai feedback degli utenti fornita, seppure in maniera implicita, dal team Asobo Studio. In un post sul blog ufficiale del gioco è visibile uno screenshot con un riepilogo dei feedback ricevuto da parte della community di ... Leggi su helpmetech (Di sabato 17 luglio 2021)potrebbe ricevere gli, come velivoli utilizzabili, forse dal 2022 attraverso un aggiornamento ufficiale..potrebbe accogliere prossimamente anche glicome velivoli utilizzabili, oltre ai classici aerei di varia tipologia, almeno in base a una risposta ai feedback degli utenti fornita, seppure in maniera implicita, dal team Asobo Studio. In un post sul blog ufficiale del gioco è visibile uno screenshot con un riepilogo dei feedback ricevuto da parte della community di ...

