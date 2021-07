**M5S: nuovo Statuto, 25 articoli in 39 pagine** (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Trentanove pagine e 25 articoli. Ecco il nuovo Statuto dei 5 Stelle annunciato oggi da Giuseppe Conte. Questi gli articolo: Art. 1 - Denominazione, sede e simbolo; Art. 2 – Carta dei Principi e dei Valori - Finalità; Art. 3 – Assenza di fine lucrativo; Art. 4 - Funzionamento dell'Associazione; Art. 5 – Iscritti al MoVimento 5 Stelle; Art. 6 - Gruppi territoriali; Art. 7 - Democrazia diretta e partecipata; Art. 8 – ForumArt. 9 - Organizzazione del MoVimento 5 Stelle; Art. 10 – Assemblea; Art. 11 – Presidente; Art. 12 – Garante. Ed ancora: Art. 13 - Consiglio Nazionale; Art. 14 - Comitati; Art. 15 - Scuola di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Trentanove pagine e 25. Ecco ildei 5 Stelle annunciato oggi da Giuseppe Conte. Questi gli articolo: Art. 1 - Denominazione, sede e simbolo; Art. 2 – Carta dei Principi e dei Valori - Finalità; Art. 3 – Assenza di fine lucrativo; Art. 4 - Funzionamento dell'Associazione; Art. 5 – Iscritti al MoVimento 5 Stelle; Art. 6 - Gruppi territoriali; Art. 7 - Democrazia diretta e partecipata; Art. 8 – ForumArt. 9 - Organizzazione del MoVimento 5 Stelle; Art. 10 – Assemblea; Art. 11 – Presidente; Art. 12 – Garante. Ed ancora: Art. 13 - Consiglio Nazionale; Art. 14 - Comitati; Art. 15 - Scuola di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | 'Il M5s riparte con nuovo slancio', cosi Giuseppe Conte in una diretta Facebook. 'A partire da oggi potete… - DaniloToninelli : Avanti uniti! Grillo e Conte hanno trovato accordo per il nuovo statuto del #M5S. Come ho già detto sono la coppia… - petergomezblog : M5s, c’è l’accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Nota congiunta: “A breve ultimi dettagli per le votazioni di… - annamariavasile : RT @carlucci_cc: Non solo la #Giustizia. #Conte accerchia Draghi pure su tasse e fisco. Lunedì l’incontro a Palazzo Chigi. Primo banco di p… - MovPopulistaIta : M5s, Conte presenta il nuovo Statuto: la diretta -