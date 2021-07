Libero De Rienzo, è giallo: la morte 24 ore prima, cellulare sequestrato e sigilli all'abitazione (Di sabato 17 luglio 2021) Sul corpo dell'attore Libero De Rienzo sarà effettuata l'autopsia. Lunedì i pm affideranno l'incarico. Si vogliono capire le cause che hanno portato... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 luglio 2021) Sul corpo dell'attoreDesarà effettuata l'autopsia. Lunedì i pm affideranno l'incarico. Si vogliono capire le cause che hanno portato...

Advertising

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - sscnapoli : La SSC Napoli partecipa al dolore della famiglia De Rienzo per la scomparsa di Libero. - Irene_p2001 : RT @bravimabasta: Ma quindi l’idea che di come è morto Libero De Rienzo non ci interessi nulla e che dovreste lasciarlo in pace non vi sfio… - __carlitos83 : RT @bravimabasta: Ma quindi l’idea che di come è morto Libero De Rienzo non ci interessi nulla e che dovreste lasciarlo in pace non vi sfio… -