Lecce | uomo ucciso al bancomat | un arresto

(Adnkronos) - C'è un fermo per l'omicidio di Giovanni Caramuscio, l'ex direttore di banca in pensione, 69enne, ucciso ieri sera a Lequile in provincia di Lecce mentre prelevava ad uno sportello bancomat. I carabinieri del comando provinciale di Lecce, diretti dalla Procura salentina, hanno arrestato Mecaj Paulin, albanese, di 31 anni, indiziato del delitto di omicidio, aggravato dalla rapina. Si cerca un complice. Stando alla ricostruzione, Caramuscio è stato colpito a colpi di arma da fuoco, una Beretta calibro 9 corto, con matricola abrasa, che è stata sequestrata. In due si sono avvicinati alla vittima, che aveva ...

