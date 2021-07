Lazio zona gialla, ecco quando potrebbe cambiare colore e cosa cambia ad agosto 2021 per chiusure e restrizioni (Di sabato 17 luglio 2021) Se da una parte nel Lazio le terapie intensive e i ricoveri sono stabili, dall’altra nelle ultime settimane i contagi stanno aumentando. Solo ieri se ne sono registrati 443 in 24 ore, con i dati che – secondo il responsabile alla Sanità D’Amato – nei prossimi giorni peggioreranno. Un quadro per nulla ‘roseo’, uno scenario che sembra farci tornare indietro nel tempo quando l’Italia era suddivisa in zone colorate a seconda del rischio. Rischio di passare (di nuovo) in fascia gialla che corre anche la Regione Lazio, a meno che non vengano modificati i parametri che sanciscono il passaggio da una zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 luglio 2021) Se da una parte nelle terapie intensive e i ricoveri sono stabili, dall’altra nelle ultime settimane i contagi stanno aumentando. Solo ieri se ne sono registrati 443 in 24 ore, con i dati che – secondo il responsabile alla Sanità D’Amato – nei prossimi giorni peggioreranno. Un quadro per nulla ‘roseo’, uno scenario che sembra farci tornare indietro nel tempol’Italia era suddivisa in zone colorate a seconda del rischio. Rischio di passare (di nuovo) in fasciache corre anche la Regione, a meno che non vengano modificati i parametri che sanciscono il passaggio da una...

Variante Delta, Rt all'1,4%. Quattro Regioni a rischio zona gialla ...4%, sono quattro le Regioni che rischiano un ritorno in zona gialla. La più a rischio è la Sardegna, seguita dalla Sicilia. Preoccupano anche il Veneto e il Lazio , mentre la Regione che al momento ...

Lazio rischia zona gialla? D'Amato: "Rt e incidenza in aumento" Adnkronos Covid-19, dal 26 luglio alcune regioni potrebbero tornare gialle: ecco quali Sardegna, Sicilia, Veneto, Lazio e Campania a rischio zona gialla a causa del nuovo incremento contagi da Covid-19, soprattutto dovuto alla variante Delta. Ma i parametri di valutazione cambieranno, ...

