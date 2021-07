L'Arte 'inquinata' va in scena a Londra

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arte inquinata

askanews

Quando l'inquinamento diventa. E' l'esperimento del Koppel Project Exchange che ha portato in mostra a Londra una serie di opere d'realizzate catturando l'aria contaminata della capitale britannica per mettere in primo piano la lotta ai cambiamenti climatici. La mostra è il frutto della collaborazione fra artisti visivi e ...Quando l'inquinamento diventa. E' l'esperimento del Koppel Project Exchange che ha portato in mostra a Londra una serie di opere d'realizzate catturando l'aria contaminata della capitale britannica per mettere in primo piano la lotta ai cambiamenti climatici. La mostra è il frutto della collaborazione fra artisti visivi e ...Belen e la polemica del parto all'ospedale di Padova: interviene il Codacons. Nell'appartamento di Libero De Rienzo, trovato morto a 44 anni, sono state rinvenute tracce di polvere bianca: i Ris le st ...Porta l’arte in casa e rendi l’aria più pulita con Adam, la scultura che riscalda e purifica l’aria. Si tratta di un complemento in ceramica che, oltre arredare, porta in casa due preziose funzioni, ...