Inter | Nandez costa tanto | parti ancora lontane

(Di sabato 17 luglio 2021) Milano, 17 luglio 2021 " Non ci sono grosse novità in casaper quello che sarà il sostituto di Achraf Hakimi . Il club nerazzurro, dopo Bellerin, che resta una opzione, ha individuato in Nahitan ...

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato #Maran: 'Grinta, corsa, tecnica e duttilità. #Nandez è perfetto per l'@Inter' - FBiasin : #Nandez-#Inter: - I nerazzurri possono chiudere l'operazione solo con la formula del prestito. - Il giocatore inte… - AlfredoPedulla : #Nandez aspetta l’#Inter: si può anche in prestito con diritto e contropartite (#Dalbert e #Nainggolan, occhio anch… - zazoomblog : Inter Marotta: «Seguiamo Bellerin Telles possibilità. Su Nandez…» - #Inter #Marotta: #«Seguiamo #Bellerin - OhWhatFun__ : RT @MarcoCH0: Entro venerdì prossimo Nandez all‘Inter. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Nandez

Il Cagliari lo rivorrebbe con ingaggio interamente pagato dai nerazzurri, i quali accettando potrebbero ottenere maggiori spiragli per. Il Cagliari, sapendo che l'non può ora investire ...di Claudio Franceschini)ALL'?/ Calciomercato news, Maran: "Perfetto nel 3 - 5 - 2 di Inzaghi"LUGANO: LA PRIMA AMICHEVOLE NERAZZURRALugano , in diretta dallo stadio ...Nel pre-gara contro il Lugano, Beppe Marotta ha fatto il punto sul mercato nerazzurro, parlando di operazioni in entrata e in uscita ...Milano, 17 luglio 2021 – Non ci sono grosse novità in casa Inter per quello che sarà il sostituto di Achraf Hakimi. Il club nerazzurro, dopo Bellerin, che resta una opzione, ha individuato in Nahitan ...