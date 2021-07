Giroud: “Tomori mi ha scritto, vieni ad aiutarci a vincere lo scudetto. Ibra? Mi aiuta a non smettere” (Di sabato 17 luglio 2021) Nel corso della sua intervista di presentazione a Milan Tv, il nuovo attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha parlato di Ibrahimovic e degli obiettivi con i rossoneri. Queste le sue parole: “Ho parlato con Tomori qualche settimana fa e mi ha detto: ‘ti aspettiamo per aiutarci a vincere lo scudetto’. Non voglio mettere troppa pressione, ma ovviamente giocheremo per il primo posto in classifica”. Su Ibrahimovic: “Ho giocato contro Ibrahimovic qualche volta: a 40 anni gioca ancora, è un professionista eccezionale. Non puoi giocare a quell’età ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Nel corso della sua intervista di presentazione a Milan Tv, il nuovo attaccante del Milan, Olivier, ha parlato dihimovic e degli obiettivi con i rossoneri. Queste le sue parole: “Ho parlato conqualche settimana fa e mi ha detto: ‘ti aspettiamo perlo’. Non voglio mettere troppa pressione, ma ovviamente giocheremo per il primo posto in classifica”. Suhimovic: “Ho giocato controhimovic qualche volta: a 40 anni gioca ancora, è un professionista eccezionale. Non puoi giocare a quell’età ...

